Школьники Улан-Удэ собрались на патриотическую акцию

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Её провели в честь Дня народного единства



2 ноября под лозунгом «В единстве мы сильны!» в Улан-Удэ прошла городская патриотическая акция. В её рамках состоялся целый комплекс мероприятий, посвящённый Дню народного единства.



Как рассказали в комитете по образованию администрации Улан-Удэ, в интеллектуальной игре участвовали 90 школьников со всей столицы Бурятии. В рамках мероприятия команды презентовали визитные карточками, а после ответили на вопросы, посвящённые Дню народного единства, например: «Кто является автором слов и музыки гимна Российской Федерации?»



Победителями интеллектуальной игры стали следующие команды школ:

1 место – школа №42;

2 место – школа №25;

3 место – школа №17.



Параллельно в паркетном зале ГДДЮТ для болельщиков команд прошли мастер-классы по оригами, в которой они составили триколор флага РФ. В игре «Районы Республики Бурятия» на макете озера Байкал нужно было отметить районы и поставить их герб.



После в зрительном зале состоялась церемония награждения, а коллективы городского дворца творчества показали свои номера. Кроме этого, штаб вожатских отрядов Бурятии «Нютаг» провёл с залом флешмоб, посвящённый Дню народного единства.



