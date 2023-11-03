Её провели в честь Дня народного единства
2 ноября под лозунгом «В единстве мы сильны!» в Улан-Удэ прошла городская патриотическая акция. В её рамках состоялся целый комплекс мероприятий, посвящённый Дню народного единства.
Как рассказали в комитете по образованию администрации Улан-Удэ, в интеллектуальной игре участвовали 90 школьников со всей столицы Бурятии. В рамках мероприятия команды презентовали визитные карточками, а после ответили на вопросы, посвящённые Дню народного единства, например: «Кто является автором слов и музыки гимна Российской Федерации?»
Победителями интеллектуальной игры стали следующие команды школ:
1 место – школа №42;
2 место – школа №25;
3 место – школа №17.
Параллельно в паркетном зале ГДДЮТ для болельщиков команд прошли мастер-классы по оригами, в которой они составили триколор флага РФ. В игре «Районы Республики Бурятия» на макете озера Байкал нужно было отметить районы и поставить их герб.
После в зрительном зале состоялась церемония награждения, а коллективы городского дворца творчества показали свои номера. Кроме этого, штаб вожатских отрядов Бурятии «Нютаг» провёл с залом флешмоб, посвящённый Дню народного единства.
Школьники Улан-Удэ собрались на патриотическую акцию
Общество, Фото:
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