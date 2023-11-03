В посёлке в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника

У людей не работают дома печки и телевизоры
Жители посёлка Слобода в Кяхте страдают из-за низкого напряжения в сети. Речь о домах на улице Арсентьева. По словам местных, проблемы обычно начинаются вечером, но порой такое случается и днём.
- В обеденное время ничего ни подогреть, ни сварить, не накачать воды. Телевизор отключается – в общем, всё плохо работает из-за плохого напряжения, – рассказали люди в группе «Кяхта-инфо 24/7» и попросили установить новый трансформатор.
Как выяснилось, всё дело в котлах, которыми многие отапливают дома. При их подключении напряжение падает. Сельчан призвали написать коллективное обращение начальнику РЭС.
- Пойдём ограничивать тех, кто сидит на котлах. Когда потребитель устанавливает котёл мощностью больше допустимой, необходимо подавать заявку на её увеличение, – пояснили энергетики.
Потом, уже на основании увеличении мощности, проводится реконструкция трансформаторной подстанции и трансформатора. «Мы второй год подаём на увеличение мощности трансформатора по этой ТП. Пока результатов нет», – добавили в РЭС.
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Общество, Фото:
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