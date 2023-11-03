03 ноября

02 ноября

Популярное

В посёлке в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника

В посёлке в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У людей не работают дома печки и телевизоры

Жители посёлка Слобода в Кяхте страдают из-за низкого напряжения в сети. Речь о домах на улице Арсентьева. По словам местных, проблемы обычно начинаются вечером, но порой такое случается и днём.

- В обеденное время ничего ни подогреть, ни сварить, не накачать воды. Телевизор отключается – в общем, всё плохо работает из-за плохого напряжения, – рассказали люди в группе «Кяхта-инфо 24/7» и попросили установить новый трансформатор.

Как выяснилось, всё дело в котлах, которыми многие отапливают дома. При их подключении напряжение падает. Сельчан призвали написать коллективное обращение начальнику РЭС.

- Пойдём ограничивать тех, кто сидит на котлах. Когда потребитель устанавливает котёл мощностью больше допустимой, необходимо подавать заявку на её увеличение, – пояснили энергетики.

Потом, уже на основании увеличении мощности, проводится реконструкция трансформаторной подстанции и трансформатора. «Мы второй год подаём на увеличение мощности трансформатора по этой ТП. Пока результатов нет», – добавили в РЭС.

электроэнергия бытовая техника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Детского кардиолога из Улан-Удэ наградили медалью
Детского кардиолога из Улан-Удэ наградили медалью
Общество, 03.11.2023
Раиса Гатыпова высококлассный специалист, которая помогла тысячам юным пациентам
В Бурятии беспризорные собаки давят домашних птиц
В Бурятии беспризорные собаки давят домашних птиц
Общество, 03.11.2023
Местные жители боятся, что скоро агрессивные псы перекинутся на детей
Байкальские нерпочки в Бурятии готовятся к зиме
Байкальские нерпочки в Бурятии готовятся к зиме
Общество, 03.11.2023
Скоро они начнут обустраивать свои логова
Часть жителей Бурятии получат пенсии раньше обычного
Часть жителей Бурятии получат пенсии раньше обычного
Общество, 03.11.2023
Их перечислят перед ноябрьскими праздниками

В Бурятии сельчанам приходится прыгать через ограды и заборы
В Бурятии сельчанам приходится прыгать через ограды и заборы
Общество, 03.11.2023
В одном из райцентров на пути к больнице выросло препятствие
В Улан-Удэ юридически просветят подрастающее поколение
В Улан-Удэ юридически просветят подрастающее поколение
Общество, 03.11.2023
В Железнодорожном районе пройдут мероприятия в честь Дня правовой помощи детям
В центре Улан-Удэ автомобилистам угрожает бетонное «недоразумение»
В центре Улан-Удэ автомобилистам угрожает бетонное «недоразумение»
Общество, 03.11.2023
Дорожники ощутимо усложнили жизнь водителям
До -14 похолодает в Бурятии
До -14 похолодает в Бурятии
Общество, 03.11.2023
Большинство районов осадки обойдут стороной
В Бурятии стартует фестиваль народно-патриотических игр
В Бурятии стартует фестиваль народно-патриотических игр
Общество, 02.11.2023
Участие примут студенты вузов и ссузов республики
Подведены итоги конкурса синквейнов на бурятском языке
Подведены итоги конкурса синквейнов на бурятском языке
Общество, 02.11.2023
Победитель получил сертификат и диплом
Иркутск примет чемпионат Сибири по кудо
Иркутск примет чемпионат Сибири по кудо
Общество, 02.11.2023
Также здесь стартует первенство среди спортсменов 12-17 лет
В районе Бурятии убрали незаконные свалки
В районе Бурятии убрали незаконные свалки
Общество, 02.11.2023
Их ликвидировали в двух населённых пунктах
В Чите поменяют правила полуденного выстрела
В Чите поменяют правила полуденного выстрела
Общество, 02.11.2023
Церемония 4 ноября пройдёт по-новому

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^