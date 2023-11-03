Бурятия получит средства на борьбу с диабетом

Выделение финансирования поможет переоснастить медучреждения региона



Бурятия получит более 61 миллиона рублей на развитие эндокринологической службы и школ для больных сахарным диабетом. Также почти 19 миллионов рублей будет выделено республике на приобретение лабораторного оборудования для диагностики сахарного диабета в центральных районных больницах.



По информации пресс-службы министерства здравоохранения РБ, в этом году регионы получат более 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».

