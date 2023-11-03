Мужчина отработает 180 часов
Житель села Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии осуждён к обязательным работам за неоднократное управление автомобилем без прав.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2023 года мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ «Повторное управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами». Несмотря на лишение прав, в августе сотрудники ГИБДД вновь поймали его на пьяной езде. На этот раз на водителя возбудили уголовное дело.
Еравнинский районный суд назначил 180 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на 1 год.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии любителю пьяной езды назначили обязательные работы
Общество, Фото:
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