В центре Улан-Удэ автомобилистам угрожает бетонное «недоразумение»





На проезжей части на улице Борсоева в центре бурятской столицы в этом году «выросла» странная конструкция. Это бетонный разделитель, который установили там при ремонте дороги ещё летом. Таким образом компания-подрядчик заузила ширину полосы со стороны КуйбышеваУлан-удэнцы требуют убрать непонятное сооружение – оно не только неэстетично, но и опасно. На этом участке в начала августа произошло ДТП. Водитель машины «споткнулся» о разделитель, и в итоге иномарка получила серьёзные механические повреждения, рассказали в региональном отделении Народного фронта.Опрос, который провели общественники, показал: большинство автомобилистов против таких вот экспериментов. «Фронтовики» обратились в прокуратуру. Выяснилось, что надзорное ведомство к тому моменту уже внесло представление директору «Улан-Удэстройзаказчик». Конструкцию так и не убрали и ничего с ней не сделали. Правда, там установили дорожный знак.Тогда прокуратура подала соответствующий иск в суд к заказчику и генеральному подрядчику. Дорожный элемент придётся исправить, чтобы он соответствовал требованиям закона и условиям контракта.