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В центре Улан-Удэ автомобилистам угрожает бетонное «недоразумение»

В центре Улан-Удэ автомобилистам угрожает бетонное «недоразумение»
Общество,  Фото:ОНФ
Дорожники ощутимо усложнили жизнь водителям

На проезжей части на улице Борсоева в центре бурятской столицы в этом году «выросла» странная конструкция. Это бетонный разделитель, который установили там при ремонте дороги ещё летом. Таким образом компания-подрядчик заузила ширину полосы со стороны Куйбышева

Улан-удэнцы требуют убрать непонятное сооружение – оно не только неэстетично, но и опасно. На этом участке в начала августа произошло ДТП. Водитель машины «споткнулся» о разделитель, и в итоге иномарка получила серьёзные механические повреждения, рассказали в региональном отделении Народного фронта.


Опрос, который провели общественники, показал: большинство автомобилистов против таких вот экспериментов. «Фронтовики» обратились в прокуратуру. Выяснилось, что надзорное ведомство к тому моменту уже внесло представление директору «Улан-Удэстройзаказчик». Конструкцию так и не убрали и ничего с ней не сделали. Правда, там установили дорожный знак.

Тогда прокуратура подала соответствующий иск в суд к заказчику и генеральному подрядчику. Дорожный элемент придётся исправить, чтобы он соответствовал требованиям закона и условиям контракта.
автомобили дороги безопасность ОНФ

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