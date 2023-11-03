В Бурятии пройдёт первенство по мини-футболу

Первые матчи проведут 4 ноября



4 ноября в Бурятии стартует первенство республики по мини-футболу. Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях: юноши 2008-2009 гг.р, юноши 2010-2011 гг.р., юноши 2012-2013 гг.р., юноши 2014-2015 гг.р., юноши 2016-2017 гг.р. Участвовать будут 146 команд, это более 2000 участников.



Так, матчи первенства 3-й лиги у юношей 2012-2013 годов рождения стартуют 4 ноября. В ней сыграют 16 команд. В первый день матчи пройдут в спортивном зале «Кристалл». В этот же день начнёт игры и 2-я лига юношей 2012-2013 годов рождения. В ней участвуют 19 команд. Первые матчи проведут в школе №64. 31 команда будет во 2-й лиге у юношей 2014-2015 годов рождения. 4 ноября у них начнутся матчи в ДК «Савва».



Как сообщили в детской футбольной лиге, отдельно состоятся игры между командами сельских районов и командами девочек.



Возрастное ограничение: 0+.

