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Иркутск примет чемпионат Сибири по кудо

Иркутск примет чемпионат Сибири по кудо
Общество,  Фото:Kudo International Federation
Также здесь стартует первенство среди спортсменов 12-17 лет

Чемпионат и первенства Сибирского федерального округа по кудо пройдут 4 и 5 ноября во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Ожидается, что участие в соревнованиях примут около 300 спортсменов из Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краёв.

В чемпионате Сибири выступят сильнейшие спортсмены – это мужчины и женщины 18 лет и старше с 4 кю и выше. Коэффициенты у мужчин – 230, 240, 250, 260, 270, свыше 270 единиц, у женщин – 220, свыше 220. В первенствах СФО будут участвовать спортсмены региональных отделений – допуск с 6 кю и выше. Это юноши и девушки 12-13, 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет. Юноши 12-13 лет с коэффициентами 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, свыше 250, девушки 200 и свыше 200 единиц. Юноши 14-15 лет с коэффициентами 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, свыше 250, девушки – 200 и свыше 200 единиц. Юниоры 16-17 лет с коэффициентами 220, 230, 240, 250, 260, 270, свыше 270 единиц, юниорки – абсолютный коэффициент.

Первенство Сибири стартует 4 ноября, здесь начнутся предварительные поединки, затем полуфинальные и финальные бои. Вечером пройдёт награждение победителей и призёров.

Чемпионат Сибири стартует 5 ноября предварительными поединками. Днём состоится торжественное открытие турниров, затем пройдут полуфинальные и финальные поединки, а вечером – церемония награждения победителей и призёров. Вход для зрителей будет свободным.

Итоги соревнований подведут в личном и командном зачётах. Кроме того, сильнейших спортсменов отметят в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе». Соревнования станут отборочными для участия в первенствах и чемпионате России по кудо. Первенства России пройдут в декабре, чемпионат – в феврале, оба турнира примет Москва.

Возрастное ограничение: 6+.

Справка

Кудо — современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году в Японии на основе каратэ кёкусинкай, дзюдо и тайского бокса. В настоящий момент кудо — это вид спорта, признанный в России и других странах мира, включающий в себя элементы и технические приёмы из арсенала каратэ, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.
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