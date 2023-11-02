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Кошачьему семейству, которое вышвырнули на улицу в Улан-Удэ, нашли временный дом

Кошачьему семейству, которое вышвырнули на улицу в Улан-Удэ, нашли временный дом
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Новорождённые котята уже открыли глазки

Недавно целое кошачье семейство – два новорождённых котика и их мама – оказались на улице. Их выбросили туда бывшие хозяева. Душераздирающую историю рассказали в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья».

- Буквально пару часов назад мама-кошка лежала дома в тепле и вдруг резко оказалась не нужна – и как мусор, ветошь была поздним вечером выставлена на улицу в коробке, – поделились тогда представители организации на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Из-за стресса животное даже боялось пошевелиться – оно не издало ни звука. Кошку и её двух крох обнаружила одна из зоозащитниц. Вскоре им нашли временный дом. Однако хвостатая ещё какое-то время не могла есть и пить – просто сидела в своей коробке с огромными глазами, полными страха, и смотрела на окружающих.

Недавно мама-кошка начала понемногу приходить в себя. Она уже не так сильно стрессует, заявили волонтёры.

- В общем, сейчас всё хорошо – она на передержке. Котята, кстати, открыли глазки. Чёрный – это мальчик, трёхцветная – девочка. Очень рады за кошечку и её детишек, – добавили в фонде.
кошки животные волонтеры

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