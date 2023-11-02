«Изменит облик города»: В Улан-Удэ построят здание для Нацмузея на 15 тысяч «квадратов»

Глава Бурятии анонсировал строительство ещё одного масштабного объекта – Национального музея РБ. Средства на эти цели выделят в рамках реализации мастер-плана по развитию Улан-Удэ. Алексей Цыденов напомнил, что ранее проект поддержал президент страны Владимир Путин.
Здание в виде цветка ая-ганга обойдётся в 3 миллиарда 700 миллионов рублей, и часть этой суммы – 1 миллиард 700 миллионов – направят из федеральной казны в виде капитального гранта. Остальное выделит Минвостокразвития РФ по программе «Дальневосточная концессия» – как и на строительство театрально-культурного центра для театра песни и танца «Байкал». Всё это стало возможным благодаря вхождению республики в состав ДФО. Власти РБ уже подписали соответствующее соглашение.
- Уникальное здание Национального музея не только изменит облик города, но и вместит в себя богатейшие исторические и художественные коллекции. Сегодня на существующих музейных площадках могут экспонироваться только 5% фонда. Площадь нового здания составит почти 15 тысяч квадратных метров, – написал руководитель региона в соцсетях. – Будем преображать нашу республику.
Огромное здание в центре города объединит под своей крышей сразу три музея – истории РБ имени Хангалова, художественный имени Сампилова и природы Бурятии.
Ранее известный архитектор Геннадий Хунхенов предостерегал проектировщиков и строителей по поводу необычной формы здания.
- Подобные архитектурные формы подразумевают современные строительные технологии. В противном случае есть риск получить гигантские бетонные болванки, мало напоминающие «цветок» и тем более – ая-гангу. В итоге есть риск создать жалкую пародию на современность, – подчёркивал он.
Ранее известный архитектор Геннадий Хунхенов предостерегал проектировщиков и строителей по поводу необычной формы здания.
- Подобные архитектурные формы подразумевают современные строительные технологии. В противном случае есть риск получить гигантские бетонные болванки, мало напоминающие «цветок» и тем более – ая-гангу. В итоге есть риск создать жалкую пародию на современность, – подчёркивал он.