Жители Бурятии досрочно получат выплаты из маткапитала

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Их перечислят раньше на два дня



В отделении Социального фонда России (СФР) по Бурятии предупредили: жителям республики, которые получают ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет, в этот раз перечислят их раньше. Вместе 5-го деньги придут в пятницу, 3-го ноября, поскольку 5 ноября выпадает на воскресенье.



Остальные пособия за октябрь – единое на детей до 17 лет и беременным, по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим гражданам, а также ежемесячную выплату на первенца до трёх лет (рождённого до 1 января 2023 года) и на детей срочников – как и положено, переведут 3-го числа. В следующую среду, 8-го, перечислят пособия на ребёнка до полутора лет работающим родителям.



- Дата доставки через почту зависит от адреса проживания получателя. Её необходимо уточнить в отделении связи своего микрорайона, – рассказали в СФР по Бурятии.



