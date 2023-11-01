В Забайкалье стали доступны субсидированные тарифы на полёты в 2024 году

Они действуют для льготных категорий граждан



Жители Забайкалья смогут путешествовать с 15 января по 25 марта предстоящего года по субсидированным тарифам. Продажа билетов на первый квартал 2024 года уже открыта. Среди направлений для льготных категорий граждан: Чита – Москва, Чита – Санкт-Петербург, Чита – Екатеринбург.



Как пояснили в отделе транспорта краевого министерства строительства и транспорта, конкурс между авиакомпаниям, подавшими заявки на субсидируемые авиамаршруты, будет проводиться Росавиацией в декабре.



- В данное время на субсидии денежные средства направляет сама авиакомпания. Пассажир с правом на субсидию может купить себе максимум четыре билета в год, при этом считается, что один билет – это перелёт в одну сторону. Поэтому можно слетать: 4 раза в одну сторону, или 2 раза туда-обратно, или 2 раза в одну сторону и 1 раз туда-обратно, - добавили специалисты.



К льготным категориям относятся граждане РФ: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет; многодетные семьи; инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребёнка-инвалида и инвалидов детства II или III группы.



- Субсидированные авиабилеты продаются по специальным льготным тарифам. Их стоимость ниже обычных, а разницу в цене авиакомпаниям компенсирует государство. Купить такие билеты можно в любых авиакассах города или у авиаперевозчиков. В 2023 году на реализацию программы Забайкалью было выделено 1,3 миллиарда рублей из бюджетов двух уровней, - пояснили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.



