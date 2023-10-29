В Улан-Удэ появилась самая большая в России стенка Коркина

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открыли стенку Коркина. Этот тренажёр разработал якутский тренер по вольной борьбе Дмитрий Коркин (1928 – 1984 гг). Он тренер олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и Павла Пинигина.Тренажёр был предназначен для двойной координации и силовой подготовки борца. Борец, взяв в руки две короткие палочки и втыкая их в отверстия, должен взобраться на верх и спуститься обратно. Расстояние между отверстиями сделано так, чтобы не было одинаковой последовательности отверстия. Это упражнение резко отличается от подтягивания на перекладине, так как, помимо простого подтягивания, борец должен сконцентрировать внимание на точном попадании в дырку, координировать действия рук.Один из воспитанников Дмитрия Коркина Афанасий Лугинов хранит уважение и благодарность своему наставнику и многие годы пропагандирует и продвигает его заслуги.По инициативе министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой этот уникальный тренажер появился в Этнографическом музее. Афанасий Лугинов собственноручно изготовил для музея самую большую стенку Коркина в России, в которой насчитывается 880 отверстий.- Этнографический музей является излюбленным местом отдыха горожан нашего города. Появление этого небольшого, но значимого объекта на территории не случайно. Этот тренажёр будет притягивать всех тех, кто хочет вести здоровый образ жизни! Пусть эта стенка принесёт много-много пользы и здоровья жителям нашего города, - сказала на открытии министр культуры Соелма Дагаева.- Этот тренажёр в свое время сыграл огромное значение в совершенствовании навыков спортсменов. И по сей день он не теряет актуальности среди тренеров и спортсменов, - отметил вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.Молодые спортсмены продемонстрировали гостям свои спортивные навыки, ловко взобравшись по стене вверх и спустившись вниз.