Ожидается снег, а также холодный ветер
В ближайшие пару дней в Бурятии ожидается неустойчивая прохладная погода.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 24 октября, в республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а утром и днём местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер ночью восточный, с переходом днём на северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-20 м/с.
Температура ночью 0,-5, местами -7,-12, по Прибайкалью и югу при облачности 0,+5, днём +6,+11, местами +1,+6.
В среду, 25 октября, ночью местами небольшой мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью опустится до 0,-5 градусов, местами -7,-12, днём потеплеет от +5, до +10, местами -1,+4.
С четверга погода начнёт налаживаться. 26 октября преимущественно без осадков, однако по северному Прибайкалью местами небольшой мокрый снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -9,-14, по Прибайкалью и югу +2,-3, днём +5,+10, местами +11,+16, по северной половине 0,+5. Тепло продержится до следующего дня.
К выходным похолодает. 28 октября утром и днём произойдёт смещение активного атмосферного холодного фронта, что вызовет усиление северо-западного ветра. Местами его порывы достигнут до 17-22 м/с. Выпадет мокрый снег, похолодает.
В воскресенье будет практически зима, особенно осторожным нужно быть автомобилистам. 29 октября ночью в тылу фронта местами снег, на перевалах гололедица и накаты. Днём переменная облачность, преимущественно без осадков погода, от -1 до +5.
В следующий понедельник, 30 октября Бурятии будет под влиянием южного циклона, из-за этого почти по всей республике ожидается снег, ночью местами сильные снегопады, на перевалах гололедица и накаты.
Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0,-6, днём -2,+3, местами по северу -3,-8.
К концу недели в Бурятии наступит «зима»
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