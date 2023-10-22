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С карты Бурятии исчезнут сразу девять посёлков

С карты Бурятии исчезнут сразу девять посёлков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Упразднение затронет пять районов республики

На днях в Народном Хурале Бурятии состоялось заседание комитета по госустройству, местному самоуправлению и законности. На нём депутаты обсудили вопросы, вынесенные на предстоящую сессию – вторую по счёту в новом созыве, которая состоится 16 ноября.

Один из пунктов повестки – упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи острова в прибрежном Баргузинском районе. Соответствующий проект постановления предоставил народным избранникам председатель райсовета депутатов Зорикто Сундаров, и члены комитета его одобрили.

Как сообщал «Байкал-Daily», оба населённых пункта сегодня существуют фактически на бумаге – там нет никакого имущества, связи, дорог и инфраструктуры. Из-за удалённости и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны их восстановление баргузинские депутаты сочли нецелесообразным.
 
На сессии Хурала Святой Нос и Ушканьи острова должны исключить из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов (НП).
 
Та же участь, как выяснилось, ждёт ещё семь НП. Ликвидировать планируют Чивыркуй в том же Баргузинском районе, посёлок Давша – в Северо-Байкальском, Заозёрный и Загустай – в Селенгинском, Лесной – в Таргабатайском, а также Витим и посёлок Бамбуйка – в Муйском. Народные избранники рассмотрят изменения в статью № 14 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе работы по упразднению некоторые муниципальные образования столкнулись с затруднениями. Исключению этих населённых пунктов из реестра препятствует наличие некоего недвижимого имущества, зачастую непригодного к эксплуатации. В документе уточняется, что при принятии предлагаемых поправок, касающихся недвижимости, право собственности на неё останется за владельцем даже при ликвидации того или иного посёлка.
 
Всего в Бурятии сегодня насчитывается 633 населённых пункта, 609 из которых описаны и внесены в ЕГРН. В вышеупомянутом Чивыркуе, по последним данным, тоже нет ни одного человека.

А Давша, к примеру, находится в Баргузинском заповеднике – на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения. Любая экономическая деятельность там под табу – разрешены только экскурсии и познавательный туризм.

Согласно части 1 статьи 14 республиканского закона «Об административно-территориальном делении Бурятии», «упразднению подлежат населённые пункты, где длительное время отсутствуют проживающие» и нет имущества, находящегося в собственности физических или юридических лиц. По последним данным, в 2020 году в Давше значилось шесть жителей. Однако всех зарегистрированных сняли с учёта. Сейчас в посёлке никто не прописан и не живёт.
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