Бурятию ждут тёплые выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +15 градусов



Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Республику согреет осеннее солнце, а дожди и снег обойдут стороной. Однако по ночам уже довольно холодно – местами столбик термометра опустится до отметки -12.



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 21 октября, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром по северной половине местами небольшой мокрый снег и снег. Утром местами туман. Ветер переменный 5-10, ночью по северной половине до 13-16 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -7,-12, по Прибайкалью +4,-1, днём +10,+15, местами +4,+9.



В воскресенье, 22 октября, вечером местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -7,-12, по Прибайкалью +3,-1, днём +10,+15, местами +3,+8.



В понедельник, 23 октября, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -7,-12, по Прибайкалью при облачности +3,-1, днём +5,+10, местами до +15.

