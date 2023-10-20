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В Бурятии клещевым энцефалитом заразились 29 человек

В Бурятии клещевым энцефалитом заразились 29 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё у 37 жителей республики нашли боррелиоз

В республиканском управлении Роспотребнадзора подвели итоги «клещевого» сезона. В этом году паразиты активизировались рано – первого пострадавшего от укуса зарегистрировали уже 9 марта.

Всего их жертвами стали 3696 жителей республики. Обратившихся за медицинской помощью было на 11% больше, чем в предыдущие годы. Из 2512 паразитов, снятых с людей, 2% оказались заражены клещевым вирусным энцефалитом, а 24% – боррелиозом. В итоге первый выявили у 29 человек, второй – у 37.

Все инфицированные не были привиты. В республике проводили и специальные акарицидные обработки. Охватить удалось площадь в 2212 с лишним гектаров. Привились от энцефалита свыше 117 тысяч человек, включая 59 с лишним тысяч детей.

Ранее в республиканском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что Бурятия – эндемичная территория по клещевому вирусному энцефалиту. Самый надёжный способ защиты от него – вакцинация. Прививаться всем желающим советуют осенью. Дело в том, что сейчас паразиты уходят в спячку. Часть из них погибнет от холода, но остальные успешно перезимуют. Весной выжившие насекомые проснутся голодными – готовыми нападать на людей, кусать и заражать их.

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