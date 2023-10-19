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На севере Бурятии отремонтировали сложный дорожный участок

На севере Бурятии отремонтировали сложный дорожный участок
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Специалистам приходилось постоянно бороться с образовывающимися там ручьями

В Муйском районе Бурятии обновили 15-километровый участок автодороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» (с 340-го по 355-ый километр), которая проходит вдоль БАМ. Там полностью заменили земляное полотно, уложили покрытие из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС), а также восстановили и заменили 43 водопропускные трубы.

Работы, стартовавшие в прошлом году, велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее трассу постоянно размывало, она «проседала», а на то, чтобы преодолеть этот отрезок, уходило по три с половиной часа. Теперь хватает 10-15 минут, рассказали в Минтрансе РБ.

Дорожники очистили от кустарников полосу отвода, установили сигнальные столбики, знаки и металлическое барьерное ограждение.

- Исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории дороги и учитывая интенсивность движения, принято решение сделать покрытие именно из щебёночно-песчаной смеси, – отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Участок приводили в порядок порядка 50 человек, которые трудилась в дневную и ночную смены. Задействовать пришлось более 20 единиц техники, включая самосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и катки. Не обошлось без сложностей.

- При ремонте подрядчик несколько раз сталкивался с новообразовавшимися ручьями. Приходилось делать водоотвод. Кроме того, рабочие выполнили выемку тысячи кубометров скального грунта. В остальном всё шло по плану, дорогу отремонтировали в срок, – подчеркнул и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

Эта дорога, по словам главы муниципального образования Андрея Козлова, играет важную роль в транспортировке товаров и связи с соседними населёнными пунктами.

- Мы рады, что благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось улучшить дорожную инфраструктуру, которая является важным фактором общего развития и процветания района, – отметил он.

На этой же трассе обновили ещё один участок – с 355-го по 358-ой км и заключили контракт на ремонт соседнего – с 358-го по 368-ой. В эксплуатацию ввели мосты на 355-ом и 321-ом километре и сейчас разрабатывают проектную документацию на ремонт переправы на 319-ом км. Кроме того, преображение ждёт и транспортный переходана 368-ом километре дороги.
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