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Иркутские учёные вырастили малину на вымороженных отходах БЦБК

Иркутские учёные вырастили малину на вымороженных отходах БЦБК
Общество,  Фото:ИрНИТУ
Токсичных веществ в ягодах и листьях не было обнаружено

Сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета: докторант кафедры обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды Анастасия Шатрова и руководитель лаборатории экологического мониторинга природных и техногенных сред Андрей Богданов – продолжают опытно-промышленные испытания по изучению рекультивационной сукцессии на Солзанской промплощадке бывшего Байкальского ЦБК. Научно-исследовательскую работу по данной тематике сотрудники кафедры проводят под руководством профессора Константина Федотова, начиная с 2019 года, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

Как рассказала Анастасия Шатрова, в первый год исследований из вымороженных коллоидных осадков шлам-лигнина БЦБК были сформированы деляны с почвогрунтом. На этих участках политеховцы высадили растения-сидераты, которые используют в качестве природного удобрения. В течение пяти вегетационных периодов (2019-2023 гг.) сотрудники ИрНИТУ изучали динамику рекультивационной сукцессии на полученном почвогрунте. Учёные отмечают, что на объектах исследований в районе Солзанской промплощадки БЦБК происходит активный процесс самозарастания.

- Мы наблюдали, как изменяется и увеличивается видовое разнообразие фитоценозов (от мхов в начале эксперимента до кустарников и деревьев) и биоценозов – речь идёт о земляных червях, улитках, насекомые и других организмах, населяющих относительно однородное жизненное пространство. При этом произошла стабилизация химического и агрохимического состава отвалов вымороженных лигнинсодержащих осадков и почвогрунта на их основе. Теперь можно говорить о возможности применения исследуемых отходов БЦБК в качестве материала для технической рекультивации нарушенных земель и в качестве почвогрунтов для биологической рекультивации. В 2020 году в полученный почвогрунт высадили малину и клубнику. Посетив опытные деляны в середине октября этого года, мы увидели, что малина интенсивно разрослась на всей площади. Были тщательно изучены плоды и листья. Превышение токсичных веществ в малине не зафиксировано, - заявила докторант.

Как сообщалось ранее, на основе вымороженных осадков шлам-лигнина политеховцы получили и запатентовали в 2023 году органно-минеральный субстрат.

Анастасия Шатрова отметила, что в настоящее время коллектив лаборатории продолжает испытания технологии рекультивации земель, загрязнённых тяжёлыми металлами на примере бывшего аккумуляторного завода «Востсибэлемент», с применением вымороженных осадков шлам-лигнина БЦБК.
Иркутская область наука БЦБК вузы

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