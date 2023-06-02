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Иркутские учёные запатентовали технологию переработки отходов в почвогрунт

Иркутские учёные запатентовали технологию переработки отходов в почвогрунт
Общество,  Фото:ИрНИТУ
Изобретение пригодится для рекультивации нарушенных земель

Иркутский национальный исследовательский технический университет получил патент на способ интенсификации рекультивационной сукцессии земель, загрязнённых тяжёлыми металлами. Авторами изобретения являются профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды им. С.Б. Леонова, научный руководитель лаборатории экологического мониторинга природных и техногенных сред Андрей Богданов, докторант кафедры и научный сотрудник лаборатории Анастасия Шатрова, а также технический руководитель лаборатории Анна Шкрабо.

Как пояснила Анастасия Шатрова, суть способа заключается во внесении в нарушенные земли, загрязнённые тяжёлыми металлами, органо-минерального субстрата.
- Этот особый почвогрунт состоит из вымороженных осадков шлам-лигнина (отходы Байкальского ЦБК) и зол сжигания древесного топлива для рекультивации нарушенных земель за счёт внесения оптимальных количеств питательных для растений элементов (органическое вещество, калий, фосфор, азот) и иммобилизации тяжёлых металлов, - рассказала научный сотрудник.

По словам Анастасии Шатровой, ИрНИТУ заинтересован в данном изобретении, поскольку оно позволяет внедрять технологию использования вымороженных отходов целлюлозно-бумажного комбината в качестве почвогрунтов для рекультивации земель. Работы по переработке отходов продолжаются, и технологию планируют представить РАН для проведения опытно-промышленных испытаний и дальнейшего внедрения. Работы выполняются на кафедре обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды им. С.Б.Леонова, а также сотрудниками лаборатории экологического мониторинга природных и техногенных сред.

Эксперимент по изучению процессов сукцессии (самозарастание) почвогрунта из вымороженных осадков шлам-лигнина политеховцы проводят на Солзанской промплощадке Байкальского ЦБК, начиная с 2019 года. По информации профессора Андрея Богданова, за время проведения эксперимента почвогрунт из вымороженного осадка шлам-лигнина полностью стабилизировался и по своей структуре и составу соответствует плодородным почвам. По лабораторным химическим и агрохимическим данным почвогрунт соответствует ГОСТам. Так, высаженная на почвогрунте малина интенсивно разрослась и даёт плоды. При этом идёт интенсивный процесс самозарастания вымороженных осадков шлам-лигнина с изменением фитоценоза: от мхов в начале эксперимента до кустарников и деревьев, которые сегодня можно наблюдать на промплощадке.

В 2021 году научный сотрудник лаборатории экологического мониторинга природных и техногенных сред Анастасия Шатрова стала победителем грантового конкурса президента РФ. Эксперты высоко оценили её проект на тему «Исследования интенсификации процессов рекультивационной сукцессии на нарушенных землях отходами целлюлозно-бумажной промышленности». Для реализации этого проекта Анастасия Шатрова получила 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.


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