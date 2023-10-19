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Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ

Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Недовольным пассажирам посоветовали пожаловаться на перевозчика в антимонопольную службу

Жители Мухоршибирского района Бурятии рассказали, что стоимость проезда в автобусе, курсирующем до Улан-Удэ, неожиданно увеличилась. И поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», с чем связано такое «быстрое подорожание билетов на маршрутки».

Как выяснилось, тариф на маршруте нерегулируемый – устанавливает стоимость проезда одно ООО, к которому он и относится. Перевозчик вправе менять её раз в год, причём с обязательным уведомлением Минтранса РБ.

- Мы предоставляем в ООО свои расходы на топливо, запчасти, ремонт, резину и т. д, исходя из чего в дальнейшем и устанавливается стоимость, – отметил бригадир маршрута № 400 Константин Гармажапов. – После в течение года после повышения менять её не имеем права.

Прокомментировали ситуацию и в Минтрансе РБ. Там информацию о нерегулируемом тарифе подтвердили

- Перевозчики вправе самостоятельно устанавливать его, но не более одного раза в год, проинформировав заказчика перевозок (то есть министерство) и население за 10 дней, – заявили в ведомстве.

Тем, кто считает стоимость проезда необоснованной, посоветовали обратиться в антимонопольные органы «в установленном порядке».
тариф проезд транспорт

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