Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ

Недовольным пассажирам посоветовали пожаловаться на перевозчика в антимонопольную службу





Жители Мухоршибирского района Бурятии рассказали, что стоимость проезда в автобусе, курсирующем до Улан-Удэ, неожиданно увеличилась. И поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», с чем связано такое «быстрое подорожание билетов на маршрутки».Как выяснилось, тариф на маршруте нерегулируемый – устанавливает стоимость проезда одно ООО, к которому он и относится. Перевозчик вправе менять её раз в год, причём с обязательным уведомлением Минтранса РБ.- Мы предоставляем в ООО свои расходы на топливо, запчасти, ремонт, резину и т. д, исходя из чего в дальнейшем и устанавливается стоимость, – отметил бригадир маршрута № 400 Константин Гармажапов. – После в течение года после повышения менять её не имеем права.Прокомментировали ситуацию и в Минтрансе РБ. Там информацию о нерегулируемом тарифе подтвердили- Перевозчики вправе самостоятельно устанавливать его, но не более одного раза в год, проинформировав заказчика перевозок (то есть министерство) и население за 10 дней, – заявили в ведомстве.Тем, кто считает стоимость проезда необоснованной, посоветовали обратиться в антимонопольные органы «в установленном порядке».