В Бурятии добиваются выпуска на улицы четырёх тысяч собак

«Это будет катастрофа», - заявил замначальника республиканского управления ветеринарии Дмитрий Калугин
В Бурятии зоозащитные организации через суд хотят отменить указ главы о запрете на возврат собак на прежние места обитания после отлова.
Речь идёт об указе, который Алексей Цыденов подписал в начале 2022 года. Согласно документу, крупные, а также агрессивные собаки, отловленные на улицах, пожизненно содержатся в приютах. Под действие указа попадают собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы.
- У зоозащитников точка мнения состоит в том, что животные должны возвращаться в прежнюю среду обитания. Наша позиция совершено иная. Мы считаем, что животные должны содержаться после отлова в приютах и не выпускаться. Указ действует уже на протяжении двух лет. Если зоозащитник оспорят указ, мы будем вынуждены их выпустить в соответствии с ФЗ-498, - сообщил на брифинге замначальника республиканского управления ветеринарии Дмитрий Калугин.
По словам Дмитрия Калугина, судебное заседание состоится примерно через две недели в Новосибирске. Всего авторы иска надеются, что на волю из приютов выйдет около четырёх тысяч собак.
- В Бурятии у них не получилось, теперь они будут судиться в Новосибирске. Тут им удалось частично указ снять, но даже с этим мы не согласны и будем подавать на апелляцию. А зооволонтёры хотят полностью снять указ. К концу года мы планируем содержать в приютах около четырёх тысяч собак. Животные два года просидели в вольерах, и никто не знает, как они себя поведут в городской среде. А большинство приютов находятся в Улан-Удэ. Они и так не востребованы были прежними хозяевами, кто сейчас возьмёт на себя эту ответственность трудно сказать. Это будет катастрофа, - подчеркнул Калугин.
Отметим, в 2023 году ситуация по укусам собак ухудшилась. За последние девять месяцев было зафиксировано 2170 нападений. Только в 1260 случаях были установлены и привлечены к ответственности владельцы нападавших собак. Больше всего страдают от собак дети.
Печальное лидерство у Иволгинского района. Также опасными районами, где собаки активно нападают на людей остаются Джидинский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Муйский, Мухоршибирский, Северо-Байкальский и город Северобайкальск, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский.
В Бурятии добиваются выпуска на улицы четырёх тысяч собак
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