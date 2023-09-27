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В Бурятии в обновлённом Народном Хурале появилась «женская фракция»

В Бурятии в обновлённом Народном Хурале появилась «женская фракция»
Общество,  Фото:Народный Хурал
В неё вошли 11 депутатов

В минувший понедельник, 25 сентября, обновлённый Народный Хурал собрался на свою первую сессию. На ней депутаты распредели портфели – выбрали спикера, двух его замов, определили состав комиссий и комитетов и решили, кто будет их возглавлять. А ещё назвали сенатора от законодательной власти, который будет представлять интересы Бурятии в Совфеде в ближайшие пять лет.

В седьмом созыве Народного Хурала – 11 женщин. Это вице-спикер Татьяна Мантатова, главный специалист отдела по работе с населением управления социальной защиты по Улан-Удэ, председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых, председатель «Буркопсоюза» Долгор Норбоева, советник генерального директора ГОК «Озёрное»Татьяна Баженова, гроссмейстер Инна Ивахинова, генеральный директор Селенгинского ЦКК Лилия Деева, бывший депутат горсовета Улан-Удэ Елена Вахрушкинова, участковый врач-терапевт Улюнской врачебной амбулатории Баргузинской ЦРБ Светлана Гармаева, генеральный директор ООО «Лакомка» Альбина Ильина, заведующая отделом работы с молодёжью БРО КПРФ Эржена Чимитцыренова и председатель комитета по социальному развитию администрации Тарбагатайского района Марина Рогачёва.

Последняя накануне заявила в соцсетях, что в НХ создали «женскую фракцию». Её возглавила Татьяна Мантатова.

- Уже сделано первое хорошее дело. В новом составе Народного Хурала 11 женщин – это больше, чем в прошлом. Но думаю, мы будем стремиться и дальше! – написала Рогачёва на своей странице во «ВКонтакте». 

Такая фракция из женщин в республиканском парламенте появилась впервые. В НХ шестого созыва, который выбрали в 2018 году, была группа «Народный депутат», под крылом которой сплотились Намсарай Намсараев и Александр Цыденов, участвовавшие в выборах в качестве самовыдвиженцев, а также «эсер» Оксана Бухольцева и коммунист Екатерина Цыренова.

депутаты Народный Хурал женщины

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