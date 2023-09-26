В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала

На первой сессии обновлённого Народного Хурала, которая состоялась 25 сентября, депутаты распределили портфели. На пленарном заседании выбрали спикера республиканского парламента, его замов, глав шести комитетов вместе с заместителями и назначили сенатора от законодательной власти – им вновь стал Александр Варфоломеев.
Определились народные избранники и с руководителем аппарата Хурала. Этот пост доверили Жамсо Гунзынову, который занимал его с сентября 2020-го. Несколько лет назад он был замминистра сельского хозяйства Бурятии – в годы, когда министром являлся Александр Манзанов. Последняя же должность Гунзынова перед переходом в НХ – заместитель председателя комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии – начальник отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы.
Его кандидатуру предложил новоиспечённый спикер Владимир Павлов. По словам председателя парламента Бурятии, Жамсо Гунзынов хорошо справлялся со своими обязанностями в предыдущем созыве.
- Он был руководителем аппарата три года, хорошо себя зарекомендовал и я выдвинул его на работу во время седьмого созыва. Аппарат Народного Хурала играет важную роль, ведь он обеспечивает деятельность всех депутатов, – отметил Павлов.
Предложенную кандидатуру поддержали единогласно – «за» проголосовали все 64 депутата, присутствовавших на сессии.
- Он был руководителем аппарата три года, хорошо себя зарекомендовал и я выдвинул его на работу во время седьмого созыва. Аппарат Народного Хурала играет важную роль, ведь он обеспечивает деятельность всех депутатов, – отметил Павлов.
Предложенную кандидатуру поддержали единогласно – «за» проголосовали все 64 депутата, присутствовавших на сессии.