В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала





Его кандидатуру предложил новоиспечённый спикер Владимир Павлов. По словам председателя парламента Бурятии, Жамсо Гунзынов хорошо справлялся со своими обязанностями в предыдущем созыве.



- Он был руководителем аппарата три года, хорошо себя зарекомендовал и я выдвинул его на работу во время седьмого созыва. Аппарат Народного Хурала играет важную роль, ведь он обеспечивает деятельность всех депутатов, – отметил Павлов.



Предложенную кандидатуру поддержали единогласно – «за» проголосовали все 64 депутата, присутствовавших на сессии.

