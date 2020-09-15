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В Бурятии появился новый руководитель аппарата Народного Хурала

В Бурятии появился новый руководитель аппарата Народного Хурала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Пост получил бывший замминистра сельского хозяйства Жамсо Гунзынов

Сегодня на сессии парламента Бурятии депутаты большинством голосов дали согласие на назначение на должность руководителя аппарата Народного Хурала Жамсо Гунзынова.

Перед голосованием Гунзынов не выступал. Депутаты объяснили это тем, что про себя и планы на новой должности он уже подробно рассказал на совещаниях комитетов. Вопросов к нему также не было, лишь несколько человек высказались «за» его кандидатуру.

В итоге большинством голосов депутаты поддержали постановление о даче согласия на назначение Жамсо Гунзынова.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежним руководителем аппарата Народного Хурала был бывший депутат Цыденжап Батуев. Однако с ним прекратили служебный контракт в связи с распоряжением об отказе в допуске к государственной тайне. Батуев даже пытался обжаловать своё увольнение в суде.

Жамсо Гунзынов занимал пост замминистра сельского хозяйства Бурятии в годы, когда министром был Александр Манзанов, впоследствии осуждённый за злоупотребление должностными полномочиями.

Последняя должность Гунзынова – заместитель председателя комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии – начальник отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы.

Справка:

Аппарат Народного Хурала занимается организационным, правовым, документальным, аналитическим, информационным, финансовым, материально-техническим, социально-бытовым обеспечением деятельности Хурала и депутатов.
Народный Хурал назначение
 
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