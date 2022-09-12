Об этом объявил Алексей Цыденов
Повторно избранный на пост главы Бурятии Алексей Цыденов вновь предложит в Совет Федерации РФ действующего сенатора Вячеслава Наговицына. О принятом решении Цыденов сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
- Наговицын остаётся, - сказал Алексей Цыденов.
По его словам, сенатор от Бурятии «показал свою эффективность».
Как сообщал «Байкал-Daily», при выдвижении на выборы главы республики Алексей Цыденов внёс три возможных кандидатуры в Совет Федерации. Помимо Наговицына, в списке значились советник генерального директора АО «Вертолёты России» Леонид Белых и заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова.
Вячеслав Наговицын, который десять лет (с 2007 по 2017 годы) был главой Бурятии, занял кресло сенатора от республики осенью 2017-го. Соответствующий указ Алексей Цыденов подписал сразу после вступления в должность главы в первый раз.
Наговицын сохранит пост сенатора от Бурятии
Власть, Фото:
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