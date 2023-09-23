Житель Бурятии пытался сжечь магазин из-за давней обиды на продавцов

Мужчина получил условный срок



Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба.



Ночью 18 апреля 2023 года сельчанин на почве давних личных неприязненных отношений к продавцам одного из магазинов решил уничтожить помещение вместе с товаром и оборудованием. Он облил бензином стену магазина из деревянного бруса и поджёг, при этом, палкой разбил уличный фонарь возле входной двери. Однако пламя впоследствии погасло, так толком и не разгоревшись, но в результате поджога стена торговой точки обгорела с наружной стороны. Материальный ущерб составил 6 000 рублей.



- В случае доведения гражданином П. своих преступных действий до конца могло быть уничтожено здание магазина стоимостью 2 000 000 рублей и находящееся в нём имущество на общую сумму 7 292 050 рублей, - сообщают в районном суде.



Приговором суда мужчине, с учётом полного признания вины, раскаяния в содеянном, полного возмещения причинённого ущерба, наличия на иждивении малолетних детей, назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком.



Приговор вступил в законную силу.





