В Улан-Удэ сегодня дождливо

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух в бурятской столице прогреется до +16 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом.



Утром по северу туманы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +11,+16, местами до +21.



В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +14,+16.

