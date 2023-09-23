Воздух в бурятской столице прогреется до +16 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом.
Утром по северу туманы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +11,+16, местами до +21.
В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +14,+16.
В Улан-Удэ сегодня дождливо
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 23.09.2023
Воздух в бурятской столице прогреется до +16 градусов
В республике проходит конкурс маскотов «Шэнэ шарай»
Соревнования посетит «Сибирский Рокки»
Сбор состоится у ТЦ «Мёд»
Для городских работников образования проведут фестиваль «В семье мы едины»
В День памяти героев-забайкальцев в столице края пройдут митинги и уроки памяти
Жители города отметят традиционный корейский праздник
Состоятся открытия культурных учреждений, фестивали и конкурсы
До 70% северных народов азиатской части РФ испытывают дефицит фермента трегалазы
Посадочный материал заготавливают под линиями электропередач
Юбилей отметила жительница Курумканского района
«В Улан-Удэ я приехал как к себе домой», - заявил Валентин Ефремов
Это не коснётся жителей центра города
Грузовой терминал погранпункта «Алтанбулаг» заработает с 1 октября
Участие приняло 17 команд