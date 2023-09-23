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В Улан-Удэ сегодня дождливо

В Улан-Удэ сегодня дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух в бурятской столице прогреется до +16 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом.

Утром по северу туманы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +11,+16, местами до +21.

В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +14,+16.
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