В Еравнинском районе Бурятии появились новые места отдыха







- Нацпроект «Жильё и городская среда» позволяет поэтапно решать вопросы по воплощению идей общественности по улучшению облика и комфорта сельских территорий. Весной завершилось голосование по выбору проектов на следующий год. В онлайн-голосовании приняли участие более одной тысячи жителей района, - поделился председатель районного комитета по инфраструктуре Эдуард Цырендашиев.



В 2019 году жители села Гунда строили планы по установке ограждения, строительства детской площадки, а в 2023 году радуются их осуществлению.















В четырёх сёлах Еравнинского района Бурятии появились новые общественные площадки для отдыха жителей. Их возвели в сёлах Телемба, Гунда, Сосново-Озёрское, Ульдурга.