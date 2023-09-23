В Еравнинском районе Бурятии появились новые места отдыха

Их построили в сёлах Телемба, Гунда, Сосново-Озёрское, Ульдурга
В четырёх сёлах Еравнинского района Бурятии появились новые общественные площадки для отдыха жителей. Их возвели в сёлах Телемба, Гунда, Сосново-Озёрское, Ульдурга.
- Нацпроект «Жильё и городская среда» позволяет поэтапно решать вопросы по воплощению идей общественности по улучшению облика и комфорта сельских территорий. Весной завершилось голосование по выбору проектов на следующий год. В онлайн-голосовании приняли участие более одной тысячи жителей района, - поделился председатель районного комитета по инфраструктуре Эдуард Цырендашиев.
В 2019 году жители села Гунда строили планы по установке ограждения, строительства детской площадки, а в 2023 году радуются их осуществлению.
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