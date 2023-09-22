В Забайкалье почтут память Алдара Цыденжапова

Общество, Фото: пресс-служба дома офицеров Забайкальского края

В День памяти героев-забайкальцев в столице края пройдут митинги и уроки памяти



24 сентября в Чите состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении служебного долга:

- в 10:30 в парке культуры и отдыха дома офицеров Забайкальского края состоится торжественный митинг у стелы воинам-интернационалистам (6+);

- в 11:30 в военно-историческом музее дома офицеров пройдёт урок мужества «День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга» (6+). В это же время в другом зале музея состоится урок мужества «В памяти навечно имя и подвиг Алдара Цыденжапова» (6+);

- в 13:00 состоится торжественный митинг у стелы Героя России Алдара Цыденжапова на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев (6+);

- в 13:30 пройдёт торжественный митинг у памятника Героям России – забайкальцам Виктору Тюрикову, Алдару Цыденжапову и Евгению Эпову у СКК «Мегаполис-спорт» (6+).



Как сообщает пресс-служба дома офицеров Забайкальского края, день памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга, установлен в регионе законом Забайкальского края в 2016 году. Дата 24 сентября выбрана не случайно. В этот день в 1984 году в Афганистане, прикрывая товарищей, погиб читинец младший сержант Сергей Токмаков, а ровно через 26 лет, 24 сентября 2010 года совершил свой подвиг уроженец посёлка Агинское матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов.



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