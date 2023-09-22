Сбор состоится у ТЦ «Мёд»
23 сентября в Бурятии любители мотоциклов завершат байкерский сезон. В честь закрытия сезона пройдёт мотопробег. Сбор и построение состоятся на ТЦ «Мёд» с 12:00 до 13:00. Колонна стартует в 13:00.
- Других участников колонны не обгонять, не подрезать. Двигаться ровно, без резких ускорений и торможений. Ожидается проверка документов сотрудниками ГИБДД, - объяснили желающим присоединиться к пробегу в мотоклубе «Оппозит».
В рамках закрытия также состоится праздничная программа у ТК «Автоград». Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ мотосезон закроют мотопробегом
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