Из Бурятии выдворили граждан Узбекистана

Иностранцы не продлили вовремя срок патента
Граждан Узбекистана по решению Закаменского районного суда выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства.
- Рассмотрены протоколы об административном правонарушении в отношении граждан Узбекистана, которые прибыли с целью трудоустройства, имели патенты на трудовую деятельность в РФ сроком два месяца. По истечении указанного срока патенты не продлили, уклонились от выезда из Российской Федерации, - сообщили в районном суде.
В судебном заседании мигранты свою вину признали и пояснили, что не имели финансовой возможности для продления патента. Они просили назначить минимальное наказание.
Суд назначил им штраф размере 2000 рублей каждому с административным выдворением за пределы РФ.
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