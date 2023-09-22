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Из Бурятии выдворили граждан Узбекистана

Из Бурятии выдворили граждан Узбекистана
Общество,  Фото:pixabay.com
Иностранцы не продлили вовремя срок патента

Граждан Узбекистана по решению Закаменского районного суда выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства.

- Рассмотрены протоколы об административном правонарушении в отношении граждан Узбекистана, которые прибыли с целью трудоустройства, имели патенты на трудовую деятельность в РФ сроком два месяца. По истечении указанного срока патенты не продлили, уклонились от выезда из Российской Федерации, - сообщили в районном суде.

В судебном заседании мигранты свою вину признали и пояснили, что не имели финансовой возможности для продления патента. Они просили назначить минимальное наказание.

Суд назначил им штраф размере 2000 рублей каждому с административным выдворением за пределы РФ. 
выдворение

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