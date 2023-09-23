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В Бурятии контрактник приторговывал армейской тушёнкой

В Бурятии контрактник приторговывал армейской тушёнкой
Общество,  Фото: pexels.com
За это он получил 100-тысячный штраф

В июле перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военный из Бурятии, проходящий службу по контракту. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

Как выяснилось, ефрейтор более месяца – с 22 июня по август 2022 года – перепродавал вверенные ему консервы из тушёной говядины, принадлежащие Минобороны РФ, неким посторонним лицам. Он получил 58 444 рубля за 210 с лишним килограммов тушёнки и ещё 2 378 – за 20 литров сливочного масла. Ущерб оценили в 60 822 рубля.

Контрактника признали виновным и назначили ему наказание – штраф размером в 100 тысяч рублей. Приговор мужчина обжаловать не стал. Он уже вступил в законную силу.

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