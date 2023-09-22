В Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отметила жительница Курумканского района



В Курумканском районе Бурятии 21 сентября 95-летие отметила участница трудового фронта Валентина Антоновна Козулина.



- Родилась я 21 сентября 1928 года в селе Читкан Баргузинского района. Окончила местную начальную школу. В период войны с 1941 по 1945 годах работала в рыбацких бригадах. Работу приходилось разную выполнять: чинила сети, ловила рыбу, помогала по хозяйству. В послевоенные годы трудилась продавцом, кассиром-счетоводом, бухгалтером, проработала долгое время в Курумканском военкомате. Общий трудовой стаж более 27 лет, - рассказала о себе Валентина Антоновна. - Вместе с мужем воспитали 5 детей, все получили образование. Наши дети – достойные уважаемые люди.



У Валентины Антоновны 11 внуков, 9 правнуков, 2 праправнуков.



- Она награждена медалью «Ветеран труда», многими юбилейными медалями и почётными грамотами. Несмотря на солидный возраст Валентина Антоновна до сих пор в гуще последних новостей и событий, помогает и поддерживает мудрыми советами молодых, - поделились информацией о своей землячке в отделе социальной защиты населения по Курумканскому району. - В день рождения ветерану вручены письма президента Российской Федерации В.В. Путина, главы Республики Бурятия А.С. Цыденова и свидетельство о предоставлении единовременной выплаты.



В этом году юбилейные дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 538 жителей республики, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения РБ.



