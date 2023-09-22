Юбилей отметила жительница Курумканского района
В Курумканском районе Бурятии 21 сентября 95-летие отметила участница трудового фронта Валентина Антоновна Козулина.
- Родилась я 21 сентября 1928 года в селе Читкан Баргузинского района. Окончила местную начальную школу. В период войны с 1941 по 1945 годах работала в рыбацких бригадах. Работу приходилось разную выполнять: чинила сети, ловила рыбу, помогала по хозяйству. В послевоенные годы трудилась продавцом, кассиром-счетоводом, бухгалтером, проработала долгое время в Курумканском военкомате. Общий трудовой стаж более 27 лет, - рассказала о себе Валентина Антоновна. - Вместе с мужем воспитали 5 детей, все получили образование. Наши дети – достойные уважаемые люди.
У Валентины Антоновны 11 внуков, 9 правнуков, 2 праправнуков.
- Она награждена медалью «Ветеран труда», многими юбилейными медалями и почётными грамотами. Несмотря на солидный возраст Валентина Антоновна до сих пор в гуще последних новостей и событий, помогает и поддерживает мудрыми советами молодых, - поделились информацией о своей землячке в отделе социальной защиты населения по Курумканскому району. - В день рождения ветерану вручены письма президента Российской Федерации В.В. Путина, главы Республики Бурятия А.С. Цыденова и свидетельство о предоставлении единовременной выплаты.
В этом году юбилейные дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 538 жителей республики, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летием
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике проходит конкурс маскотов «Шэнэ шарай»
Соревнования посетит «Сибирский Рокки»
Сбор состоится у ТЦ «Мёд»
Для городских работников образования проведут фестиваль «В семье мы едины»
В День памяти героев-забайкальцев в столице края пройдут митинги и уроки памяти
Жители города отметят традиционный корейский праздник
Состоятся открытия культурных учреждений, фестивали и конкурсы
До 70% северных народов азиатской части РФ испытывают дефицит фермента трегалазы
Посадочный материал заготавливают под линиями электропередач
Юбилей отметила жительница Курумканского района
«В Улан-Удэ я приехал как к себе домой», - заявил Валентин Ефремов
Это не коснётся жителей центра города
Грузовой терминал погранпункта «Алтанбулаг» заработает с 1 октября
Участие приняло 17 команд
Её сдвинут к дому по адресу Гагарина, 25а