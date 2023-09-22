Посадочный материал заготавливают под линиями электропередач
6000 сосен высадят на острове Ольхон участники десятого международного лесовосстановительного лагеря в Иркутской области. 21 сентября на остров выехали более 50 человек: жители российских городов, а также граждане Казахстана, Индии, Монголии и Швейцарии. Работа лагеря рассчитана на 4 дня. За это время его участники высадят молодые сосны в одном из лесных кварталов Прибайкальского национального парка и в прибрежной зоне деревни Харанцы.
Также вчера волонтёры заготавливали посадочный материал на лесных участках, по которым проходят линии электропередач. Под опорами и проводами деревьям расти нельзя, поэтому появившийся естественным путём подрост ликвидируют обслуживающие линейный объект организации (это требование безопасной эксплуатации). Волонтёры подарят маленьким соснам второй шанс.
- Не секрет, что саженцам придётся непросто: сначала им предстоит пережить выкопку, а потом адаптироваться к слабо увлажнённой песчаной почве острова. Место для высадки – лесной квартал в национальном парке, выбрано с учётом его транспортной доступности. В 2008 году росшие здесь деревья пострадали от пожара. От погибших насаждений участок площадью 1,4 гектара мы очистили, обезопасили его периметр минерализованными полосами, — рассказала Екатерина Загребина, специалист лесохозяйственного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Как сообщили в пресс-службе учреждения, подобные мероприятия на острове Ольхон были проведены в 2015, 2016, 2018, 2019 и в 2021 годах.
На Ольхоне высадят 6000 сосен
Общество, Фото:
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