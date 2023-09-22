Жители города отметят традиционный корейский праздник
Корейский фестиваль кимчхи и Чусок пройдут 23 сентября в Иркутске. Чусок – это традиционный корейский праздник сбора урожая и поминовения предков. В это день готовят различные блюда и сладости, веселятся, танцуют и играют в разные игры.
- Одно из основных блюд корейской кухни – это кимчхи, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. Во всем мире существует более 100 видов кимчхи, - пояснили в пресс-службе управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
В рамках фестиваля запланирована большая культурно-развлекательная программа, в которой примут участие творческие коллективы различных национально-культурных автономий; студенты, изучающие корейский язык в международном институте экономики и лингвистики и институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского госуниверситета; музыкальные группы. Кроме этого, пройдут мастер-классы по приготовлению кимчхи, бурятскому национальному танцу «ёхор» и блиц-викторина.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске развернётся фестиваль кимчхи
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