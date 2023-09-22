В селе Бурятии дети устают от школы из-за пятидневки

Некоторым из них теперь приходится учиться с утра до вечера
Жители окинского села Орлик рассказали, что ученики местной средней школы очень устают из-за перехода на пятидневку. По их словам, «всё как бы хорошо, но уроков стало много». У некоторых бывает и по девять в день.
- Дети уходят на занятия в восемь утра, а приходят в шесть часов вечера. Только начали учиться, а уже устали от школы, – рассказали сельчане в группе «Ока-инфо.24/7»
Как выяснилось, причина тому – внеурочные занятия под названием «Разговор о важном» и «Россия и мои горизонты», которые проводятся в течение дня.
- Кроме того, в старших классах – своё отдельное линейное расписание с индивидуальным учебным планом. По факту – 7-8 уроков, а с «окнами» – по девять один раз в неделю. Занятия длятся 40 минут, есть три перемены по 20 минут, – пояснили в Орликской СОШ.
Их привлекают к особо сложным поискам
Голосование начнётся 7 октября
Некоторым из них теперь приходится учиться с утра до вечера
Иностранцы не продлили вовремя срок патента
Она приехала на малую родину в двухнедельный отпуск
Также модернизируют светофоры и установят транспортные детекторы
Кровью поделились более 50 человек
Там построили игровой комплекс, качели, горки
Люди потребовали убрать оттуда покосившийся туалет
Ремонтировать опасные ловушки пока никто не торопится
За сутки она понизилась на один сантиметр
На ней сразу же провели соревнования
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в октябре
Иски в суд подала прокуратура
Михаил Носулев отметил, что очень тронут таким высоким званием