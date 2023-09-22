В селе Бурятии дети устают от школы из-за пятидневки

Некоторым из них теперь приходится учиться с утра до вечера







Жители окинского села Орлик рассказали, что ученики местной средней школы очень устают из-за перехода на пятидневку. По их словам, «всё как бы хорошо, но уроков стало много». У некоторых бывает и по девять в день.- Дети уходят на занятия в восемь утра, а приходят в шесть часов вечера. Только начали учиться, а уже устали от школы, – рассказали сельчане в группе «Ока-инфо.24/7»Как выяснилось, причина тому – внеурочные занятия под названием «Разговор о важном» и «Россия и мои горизонты», которые проводятся в течение дня.- Кроме того, в старших классах – своё отдельное линейное расписание с индивидуальным учебным планом. По факту – 7-8 уроков, а с «окнами» – по девять один раз в неделю. Занятия длятся 40 минут, есть три перемены по 20 минут, – пояснили в Орликской СОШ.