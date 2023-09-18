Участники программы Архитекторы.рф отправятся в образовательную поездку в КНР

В рамках Восточного экономического форума ДОМ.РФ, реализующий образовательную программу «Архитекторы.рф», анонсировал поездку в Китай для участников пятого потока



Сообщается, что поездка будет предпринята в целях изучения архитектурно-градостроительных особенностей китайских городов Шанхай и Ханчжоу. В течение недели участвующим в программе специалистам предстоит изучать лучшие практики формирования социальной, жилой и коммерческой инфраструктуры. Прежде всего речь идет о проектах, которые связаны с водно-земельными каркасами городов и с освоением компетенций в сфере работы с историческим и промышленным наследием.



Участники юбилейного потока программы «Архитекторы.рф» начнут своё путешествие с Шанхая. Это второй по численности город в КНР, важный экономический и культурный центр. Далее им предстоит посещение Ханчжоу — столицы провинции Чжэцзян, одного из городов, расположенных в дельте реки Янцзы.



- В основе современной китайской архитектуры лежит сочетание искусства и практичности, элементы традиционного зодчества в комбинации с передовыми тенденциями в градостроительстве, — рассказал, выступая на Восточном экономическом форуме, заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.



Он также добавил, что в Китае архитектурные бюро имеют большой опыт реализации проектов, оригинальных как в плане внешнего вида, так и с точки зрения интерьеров. Здесь, по словам Филиппова, важное значение имеют аспекты, связанные с заботой об окружающей среде и с интересами людей. С этой точки зрения поездка в Китай открывает новую страницу развития программы «Архитекторы.рф», которая поможет российским архитекторам вдохновиться градостроительными практиками китайских городов. Ожидается, что данный опыт будет применяться при разработке собственных проектов и станет стимулом для развития городской среды и роста уровня жизни в регионах РФ. Особо важным фактором Филиппов считает встречную заинтересованность со стороны китайских коллег в российских методах мастер-планирования.



Российским архитекторам предстоит вместе с местными специалистами посетить образовательные экскурсии по основным объектам городской инфраструктуры Шанхая и Ханчжоу.



Архитекторы также получат возможность ознакомиться с городской средой Шанхая через исследовательскую и профессиональную призму. В частности, они посетят общественные пространства набережной Янпу, увидят особенности пешеходной инфраструктуры набережных района Луцзяцзуй, оценят город в аспекте геометрических архитектурных форм.



