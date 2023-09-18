18 сентября

17 сентября

Популярное

Участники программы Архитекторы.рф отправятся в образовательную поездку в КНР

Участники программы Архитекторы.рф отправятся в образовательную поездку в КНР
Общество,  Фото:ДОМ.РФ
В рамках Восточного экономического форума ДОМ.РФ, реализующий образовательную программу «Архитекторы.рф», анонсировал поездку в Китай для участников пятого потока

Сообщается, что поездка будет предпринята в целях изучения архитектурно-градостроительных особенностей китайских городов Шанхай и Ханчжоу. В течение недели участвующим в программе специалистам предстоит изучать лучшие практики формирования социальной, жилой и коммерческой инфраструктуры. Прежде всего речь идет о проектах, которые связаны с водно-земельными каркасами городов и с освоением компетенций в сфере работы с историческим и промышленным наследием.

Участники юбилейного потока программы «Архитекторы.рф» начнут своё путешествие с Шанхая. Это второй по численности город в КНР, важный экономический и культурный центр. Далее им предстоит посещение Ханчжоу — столицы провинции Чжэцзян, одного из городов, расположенных в дельте реки Янцзы.

- В основе современной китайской архитектуры лежит сочетание искусства и практичности, элементы традиционного зодчества в комбинации с передовыми тенденциями в градостроительстве, — рассказал, выступая на Восточном экономическом форуме, заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Он также добавил, что в Китае архитектурные бюро имеют большой опыт реализации проектов, оригинальных как в плане внешнего вида, так и с точки зрения интерьеров. Здесь, по словам Филиппова, важное значение имеют аспекты, связанные с заботой об окружающей среде и с интересами людей. С этой точки зрения поездка в Китай открывает новую страницу развития программы «Архитекторы.рф», которая поможет российским архитекторам вдохновиться градостроительными практиками китайских городов. Ожидается, что данный опыт будет применяться при разработке собственных проектов и станет стимулом для развития городской среды и роста уровня жизни в регионах РФ. Особо важным фактором Филиппов считает встречную заинтересованность со стороны китайских коллег в российских методах мастер-планирования.

Российским архитекторам предстоит вместе с местными специалистами посетить образовательные экскурсии по основным объектам городской инфраструктуры Шанхая и Ханчжоу.

Архитекторы также получат возможность ознакомиться с городской средой Шанхая через исследовательскую и профессиональную призму. В частности, они посетят общественные пространства набережной Янпу, увидят особенности пешеходной инфраструктуры набережных района Луцзяцзуй, оценят город в аспекте геометрических архитектурных форм.

ДОМ.РФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назвали победителей автомобильных гонок
В Бурятии назвали победителей автомобильных гонок
Общество, 18.09.2023
В столице республики прошли соревнования по ралли-спринту
Участники программы Архитекторы.рф отправятся в образовательную поездку в КНР
Участники программы Архитекторы.рф отправятся в образовательную поездку в КНР
Общество, 18.09.2023
В рамках Восточного экономического форума ДОМ.РФ, реализующий образовательную программу «Архитекторы.рф», анонсировал поездку в Китай для участников пятого потока
В Иркутске определили победителей чемпионата России «Лесоруб-2023»
В Иркутске определили победителей чемпионата России «Лесоруб-2023»
Общество, 18.09.2023
Мероприятие проводилось в регионе впервые
В Бурятии прошло первенство республики по хоккею
В Бурятии прошло первенство республики по хоккею
Общество, 18.09.2023
Первые места заняли команды из Улан-Удэ
Бурятия приняла ассамблею российских географов-обществоведов
Бурятия приняла ассамблею российских географов-обществоведов
Общество, 18.09.2023
В столице республики провели международную конференцию
В Бурятии федеральные дорожники высадили 9000 сеянцев сосны
В Бурятии федеральные дорожники высадили 9000 сеянцев сосны
Общество, 18.09.2023
Мероприятие провели на местах прошлогодних пожаров
Самбист Бурятии выиграл награду международного турнира
Самбист Бурятии выиграл награду международного турнира
Общество, 18.09.2023
Спортсмен республики стал вице-чемпионом соревнований
Школьники Бурятии собирались на республиканском турслёте
Школьники Бурятии собирались на республиканском турслёте
Общество, 18.09.2023
Лучшие из ребят станут участниками всероссийского слёта юного туриста в 2024 году
Борец Бурятии стал призёром первенства России
Борец Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 18.09.2023
Баир Баяндуев выиграл «бронзу» соревнований
Пулевик из Бурятия завоевала награду всероссийского турнира
Пулевик из Бурятия завоевала награду всероссийского турнира
Общество, 18.09.2023
У спортсменки «бронза» по стрельбе из пневматического пистолета
В районе Бурятии поздравили ровесницу республики
В районе Бурятии поздравили ровесницу республики
Общество, 18.09.2023
В Еравне чествовали долгожителей
На аварийном мосту в Бурятии ограничили движение большегрузов
На аварийном мосту в Бурятии ограничили движение большегрузов
Общество, 18.09.2023
Водителям таких машин теперь придётся ездить вброд
И.о. прокурора Бурятии провёл приём в доме инвалидов-колясочников
И.о. прокурора Бурятии провёл приём в доме инвалидов-колясочников
Общество, 18.09.2023
Жильцы подняли проблему доступности объектов инфраструктуры
Над райцентром в Бурятии пролетел мерцающий белый шар
Над райцентром в Бурятии пролетел мерцающий белый шар
Общество, 18.09.2023
В республике заметили ещё один неопознанный объект

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^