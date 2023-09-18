На севере Бурятии требуют отключить отопление

Местные жители изнывают от жары в своих квартирах





Подобная история была в прошлом году в Улан-Удэ, когда батареи раскалились даже не в середине, а в начале сентября. В республику тем временем нагрянуло бабье лето, и температура воздуха за окном поднималась до 30 градусов, а то и выше.



Некоторые горожане страдали от адской жары и высказывались по этому поводу в соцсетях. А в мае 2022-го тепло в квартирах – если верить постам в соцсетях – напротив, не исчезло в срок. Тогда люди тоже сходили с ума от духоты. Жалобы буквально наводнили местные паблики. В отдельных многоэтажках даже деформировались стояки отопления.



Жители Северобайкальска крайне недовольны ранним, по их мнению, началом отопительного сезона. На днях они даже потребовали отключить отопление в ставших душными квартирах.- Дома жара. На улице +17. Солнце, окна все открытые, – говорится в публикации, размещённой в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».На это в местной администрации заявили, что отопительный сезон стартовал во всём городе 15 сентября и хода назад нет. «Отключить отдельную квартиру от отопления нельзя, поскольку это противоречит принципу работы всей системы», – прокомментировали власти.