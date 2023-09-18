Финал состоится в октябре в Москве
В Улан-Удэ с 18 по 29 сентября проходят соревнования отборочного этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». За путёвку в финал в Бурятии борются 20 участников. Площадками соревнований стали 13 образовательных организаций республики.
Также от Бурятии в число национальных экспертов для оценки соревнований отобрано два представителя. Это преподаватели Бурятского республиканского информационно-экономического техникума Андрей Кулышев (компетенция «Сборка-разборка электронного оборудования») и Евгений Тенгайкин (компетенция «Сетевое и системное администрирование»).
- Финал национального чемпионата «Абилимпикс» в этом году пройдёт в городе Москва с 20 по 23 октября по 49 основным компетенциям, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс»
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