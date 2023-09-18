В Бурятии подкорректировали график работы двух паромов

Это связано с сокращением светового дня
В Бурятии изменилось время работы двух паромных переправ: Татауровской в Прибайкальском районе и Усть-Чикойской в Селенгинском. Причина тому – сокращение светового дня, рассказали в Минтрансе РБ.
Теперь паром в Татаурово отправляется последний рейс с левого берега в 17:10, в Селенгинском районе с правого – в 18:30.
Всего в Бурятии четыре таких переправы. Это Усть-Чикойская на автодороге Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово» – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.
Лаваш боролся за жизнь 12 дней
Отходы там не вывозят уже два месяца
Его отменяют из-за низкой загрузки
Это связано с сокращением светового дня
Лидерами вновь стали регионы юга России
За последнюю неделю зафиксировали 41 такую аварию
Это право ему предоставил ведущий
Жители Левого берега ждали транспорт утром целый час
Он запечатлел священное озеро из своей кабины
Посетителей фестиваля ждут конкурсы, концерты и праздник урожая
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать дикоросы
Детскую площадку в Северобайкальске обустраивают после захода солнца
Темой стало творчество Льва Толстого
Они собирают на своих огородах необычный урожай
А ученики старших классов предпочитают иностранные языки