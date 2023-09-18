В Бурятии подкорректировали график работы двух паромов











В Бурятии изменилось время работы двух паромных переправ: Татауровской в Прибайкальском районе и Усть-Чикойской в Селенгинском. Причина тому – сокращение светового дня, рассказали в Минтрансе РБ.Теперь паром в Татаурово отправляется последний рейс с левого берега в 17:10, в Селенгинском районе с правого – в 18:30.Всего в Бурятии четыре таких переправы. Это Усть-Чикойская на автодороге Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово» – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.