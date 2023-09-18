За последнюю неделю зафиксировали 41 такую аварию
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 10 по 17 сентября включительно. За семь дней сотрудники предприятия ликвидировали одно повреждение.
Кроме того, специалисты устранили 41 засор. Неделей ранее их было больше – 48. В Улан-Удэ также промыли 16 участков канализации протяжённостью 1269 метров и выявили четыре незаконных подключения к централизованным сетям водоснабжения.
В Улан-Удэ стало меньше засоров на сетях
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