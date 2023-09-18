В Еравне чествовали долгожителей
15 сентября в Еравнинском районе Бурятии поздравили юбиляров – ветеранов тыла.
Анне Васильевне Максимовой исполнилось сто лет. Именинница – ровесница республики. Самое большое богатство Анны Васильевны – её семья. Её окружают дети, внуки, правнуки и праправнучка.
Также в районе 90-летие отметил Гомбо-Жап Базарович Батуев. Юбиляр трудился на благо района, в частности развивал сельское хозяйство.
- Таких людей отличает мужество и трудолюбие, стойкость и жизнелюбие, которыми сегодня мы вдохновляемся, - подчеркнули в администрации района.
В районе Бурятии поздравили ровесницу республики
Общество, Фото:
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