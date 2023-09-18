Участники проедут около 10 км по Верхней Берёзовке
24 сентября в Улан-Удэ состоится осенний велослёт «Вело Берёзовка». Любители велосипедов совершат поездку по Верхней Берёзовке от этнографического музея до родника молодости.
В мероприятие войдут:
- Подведение итогов проекта «#ВелоУланУдэ»;
- Презентация маркированных вело маршрутов «Зелёный» и «Родник молодости»;
- Конкурсы и мастер-классы;
- Турнир по балансбордам;
- Турнир по слеклайну;
- Пикник на природе.
Общий километраж – 10 км. Начало велослёта в 13:00, местом сбора станет верхняя площадка от этнографического музея. Участие бесплатное, однако имеются обязательная регистрация и ограничение по количеству участников – 100 человек. Также необходимо иметь исправный велосипед, защиту (шлем); уметь ездить на велосипеде; взять с собой питьевую воду (не менее 1 л), кружку для чая, сидушку, средства личной гигиены (влажные салфетки).
- Дети до 14 лет участвуют в сопровождении родителей или старших братьев/сестёр, - сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».
Возрастное ограничение: 6+.
Велосипедисты Улан-Удэ соберутся на осенний велослёт
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