Велосипедисты Улан-Удэ соберутся на осенний велослёт

Участники проедут около 10 км по Верхней Берёзовке



24 сентября в Улан-Удэ состоится осенний велослёт «Вело Берёзовка». Любители велосипедов совершат поездку по Верхней Берёзовке от этнографического музея до родника молодости.



В мероприятие войдут:

- Подведение итогов проекта «#ВелоУланУдэ»;

- Презентация маркированных вело маршрутов «Зелёный» и «Родник молодости»;

- Конкурсы и мастер-классы;

- Турнир по балансбордам;

- Турнир по слеклайну;

- Пикник на природе.



Общий километраж – 10 км. Начало велослёта в 13:00, местом сбора станет верхняя площадка от этнографического музея. Участие бесплатное, однако имеются обязательная регистрация и ограничение по количеству участников – 100 человек. Также необходимо иметь исправный велосипед, защиту (шлем); уметь ездить на велосипеде; взять с собой питьевую воду (не менее 1 л), кружку для чая, сидушку, средства личной гигиены (влажные салфетки).



- Дети до 14 лет участвуют в сопровождении родителей или старших братьев/сестёр, - сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».



Возрастное ограничение: 6+.

