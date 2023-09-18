Баир Баяндуев выиграл «бронзу» соревнований
В Наро-Фоминске разыграны медали первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Призёром соревнований стал спортсмен из Бурятии Баир Баяндуев. Он завоевал бронзовую награду в весовой категории до 61 килограммов.
3:2 с таким счётом поединок за третье место с Ибрагимом Абуталимовым стал победным для бурятского борца.
В министерстве спорта Бурятии также отметили, что прошедшие соревнования стали отборочными к первенству мира U-23, которое пройдёт с 24 по 28 октября в столице Албании.
Борец Бурятии стал призёром первенства России
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