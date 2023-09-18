Борец Бурятии стал призёром первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Баир Баяндуев выиграл «бронзу» соревнований



В Наро-Фоминске разыграны медали первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Призёром соревнований стал спортсмен из Бурятии Баир Баяндуев. Он завоевал бронзовую награду в весовой категории до 61 килограммов.



3:2 с таким счётом поединок за третье место с Ибрагимом Абуталимовым стал победным для бурятского борца.



В министерстве спорта Бурятии также отметили, что прошедшие соревнования стали отборочными к первенству мира U-23, которое пройдёт с 24 по 28 октября в столице Албании.



