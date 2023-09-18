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Борец Бурятии стал призёром первенства России

Борец Бурятии стал призёром первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Баир Баяндуев выиграл «бронзу» соревнований

В Наро-Фоминске разыграны медали первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Призёром соревнований стал спортсмен из Бурятии Баир Баяндуев. Он завоевал бронзовую награду в весовой категории до 61 килограммов.

3:2 с таким счётом поединок за третье место с Ибрагимом Абуталимовым стал победным для бурятского борца.

В министерстве спорта Бурятии также отметили, что прошедшие соревнования стали отборочными к первенству мира U-23, которое пройдёт с 24 по 28 октября в столице Албании.

вольная борьба спорт Бурятия первенство России

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