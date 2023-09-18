В Улан-Удэ осуждённые сыграли в брейн-ринг

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Темой стало творчество Льва Толстого



Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №8 сыграли в брейн-ринг. Интеллектуальное состязание посвятили 195-летию со дня рождения писателя Льва Николаевича Толстого.



- Игра прошла под лозунгом «По страницам любимых книг», где участникам предстояло правильно ответить на вопросы, связанные с биографией писателя, а также его произведениями, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



