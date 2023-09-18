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В Бурятии продолжается конкурс на создание музыки для народного танца

В Бурятии продолжается конкурс на создание музыки для народного танца
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки принимаются по 26 сентября

В Бурятии объявлено о продлении конкурса на создание музыки для бурятского сольного народного танца в рамках проекта «Танцуй, Бурятия!». Участвовать могут композиторы, аранжировщики, музыканты (профессионалы и любители), представляющие республику, а также другие регионы РФ.

Как сообщает республиканский центр народного творчества, для участия в конкурсе необходимо по 26 сентября (включительно) направить анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных, музыкальную композицию (готовая аранжировка, оркестровка) отправить на электронную почту: [email protected]. В теме письма обязательно указать: «ЗАЯВКА МУЗЫКА «Танцуй Бурятия!».

Музыкальная композиция для сольного народного танца должна быть энергичной, зажигательной с чётким ритмом, обязательно отображать стилистику бурятской музыки, характер и менталитет народа. Можно использовать народные песни бурят, звучание лимбы и хура, для поддержки ритма – использовать топот лошадиных копыт, журчание ручейков и т.п. В композиции допускается текст на бурятском языке. Возможно сочетание народных, симфонических и современных роковых музыкальных инструментов. Длительность музыкальной композиции: 2-5 минут.

По результатам конкурса 4 победителя будут награждены дипломами лауреата и денежными сертификатами по 60000 рублей. Победитель народного голосования получит диплом «Лауреат народного голосования» и сертификат на 60000 руб.

Возрастное ограничение: 16+.

Бурятия конкурс музыка танцевальное искусство

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