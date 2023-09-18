Жителям Бурятии посоветовали не покупать сморщенные орехи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать дикоросы



В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, что нужно знать при покупке фундука, миндаля, фисташек, кешью, а также грецких и кедровых орехов. В ведомстве напомнили, что в них содержится много калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР м Е, а также полиненасыщенных жирных кислот



Такие дикоросы рекомендуют есть несколько раз в неделю и небольшими порциями (около 35 граммов), сочетая их с молочкой либо кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.



- Старайтесь покупать орехи только в местах санкционированной торговли и просите у продавцов документы, подтверждающие их качество и безопасность, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.



Вялые и сморщенные орехи брать не стоит – как и прогорклые, со следами плесени или с испорченной скорлупой. Хранить их советуют в герметичной таре и обязательно – в сухом месте.

