В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать дикоросы
В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, что нужно знать при покупке фундука, миндаля, фисташек, кешью, а также грецких и кедровых орехов. В ведомстве напомнили, что в них содержится много калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР м Е, а также полиненасыщенных жирных кислот
Такие дикоросы рекомендуют есть несколько раз в неделю и небольшими порциями (около 35 граммов), сочетая их с молочкой либо кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.
- Старайтесь покупать орехи только в местах санкционированной торговли и просите у продавцов документы, подтверждающие их качество и безопасность, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Вялые и сморщенные орехи брать не стоит – как и прогорклые, со следами плесени или с испорченной скорлупой. Хранить их советуют в герметичной таре и обязательно – в сухом месте.
Жителям Бурятии посоветовали не покупать сморщенные орехи
Общество, Фото:
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