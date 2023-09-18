Бурятия приняла ассамблею российских географов-обществоведов

В столице республики провели международную конференцию



Международная научная конференция «Современная Евразия: общественно-географический анализ» состоялась с 11 по 13 сентября в Улан-Удэ. Мероприятие прошло на площадке Бурятского госуниверситета в рамках XIV ассамблеи ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО).



Предыдущие ассамблеи начиная с 2010 года проходили ежегодно в разных городах России: Ростове-на-Дону, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе, Грозном, Перми, Барнауле, Казани, Владивостоке, Ижевске, Тюмени. Они объединили ведущих российских и зарубежных учёных, работающих в сфере социально-экономической географии, экспертов в области регионального развития и пространственного планирования.



На открытии ассамблеи с приветственным словом выступили президент АРГО, д.г.н., проф., директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета Александр Дружинин (г. Ростов-на-Дону), директор БИП СО РАН, член-корреспондент РАН Ендон Гармаев, ректор БГУ им. Доржи Базарова, к.и.н. Алдар Дамдинов, зам. министра природных ресурсов и экологии РБ Антон Будунов, советник дирекции Российского центра научной информации, член-корреспондент РАН Владимир Жмур (г. Москва). С приветственным адресом от отделения наук о Земле РАН выступил заместитель академика-секретаря ОНЗ РАН, вице-президент РГО, научный руководитель ТИГ ДВО РАН академик РАН Пётр Бакланов (г. Владивосток).



В рамках XIV ассамблеи ассоциации российских географов-обществоведов были проведены: международная научная конференция по актуальной общественно-географической тематике; совместное заседание координационного и экспертного советов АРГО; дискуссионные площадки по теоретико-методологическим и прикладным вопросам общественной географии; школы-семинары молодых географов-обществоведов; открытые лекции ведущих учёных; презентации новых публикаций по общественной географии; открытие галереи профессоров-географов.



В числе участников конференции было более 200 российских и зарубежных учёных. Кроме того, в качестве слушателей традиционно проводимой в рамках ассамблеи АРГО школы молодых географов-обществоведов принимали участие аспиранты и студенты, представляющие широкий спектр вузов России.



- На конференции представлены были результаты работ учёных. Непосредственное участие в работе конференции приняли из других регионов 178 представителя науки и образования из 26 городов России и 6 городов зарубежья (Азербайджан, Босния и Герцеговина, Сербия, Казахстан, Китай, Монголия.), в том числе 61 докторов наук и 72 кандидата наук, 1 PhD и т.д., - сообщили в пресс-службе БГУ.



В рамках пленарных заседаний конференции была организована специальная тематическая панель, посвящённая научному наследию и 100-летию российского (советского) географа-обществоведа Г.М. Лаппо, научному наследию и 95-летию российского (советского) географа-обществоведа С. Б. Лаврова, доктора географических наук, профессора, президента Русского географического общества, заведующего кафедрой экономической и социальной географии ЛГУ-СПбГУ.



