В Улан-Удэ посоревнуются в сценической фланкировке

В городе проведут фестиваль «Серебряная шашка»



23 сентября в Улан-Удэ пройдёт открытый конкурс-фестиваль по сценической фланкировке «Серебряная шашка - 2023». Мероприятие состоится в парке имени С.Н. Орешкова.



- Основной целью конкурса является сохранение и развитие и популяризация самобытной казачьей празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры, - сообщает городской культурный центр Улан-Удэ. - Конкурс призван способствовать формированию мировоззрения на культуру казачества как органическую часть общероссийской системы ценностей, обмен опытом в области изучения и использования в современной практике исконных форм традиций народной художественной культуры казачества.



Возрастное ограничение: 6+.

