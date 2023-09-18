В городе проведут фестиваль «Серебряная шашка»
23 сентября в Улан-Удэ пройдёт открытый конкурс-фестиваль по сценической фланкировке «Серебряная шашка - 2023». Мероприятие состоится в парке имени С.Н. Орешкова.
- Основной целью конкурса является сохранение и развитие и популяризация самобытной казачьей празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры, - сообщает городской культурный центр Улан-Удэ. - Конкурс призван способствовать формированию мировоззрения на культуру казачества как органическую часть общероссийской системы ценностей, обмен опытом в области изучения и использования в современной практике исконных форм традиций народной художественной культуры казачества.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ посоревнуются в сценической фланкировке
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