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В Улан-Удэ посоревнуются в сценической фланкировке

В Улан-Удэ посоревнуются в сценической фланкировке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе проведут фестиваль «Серебряная шашка»

23 сентября в Улан-Удэ пройдёт открытый конкурс-фестиваль по сценической фланкировке «Серебряная шашка - 2023». Мероприятие состоится в парке имени С.Н. Орешкова.

- Основной целью конкурса является сохранение и развитие и популяризация самобытной казачьей празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры, - сообщает городской культурный центр Улан-Удэ. - Конкурс призван способствовать формированию мировоззрения на культуру казачества как органическую часть общероссийской системы ценностей, обмен опытом в области изучения и использования в современной практике исконных форм традиций народной художественной культуры казачества.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ казаки фланкировка фестиваль конкурс холодное оружие

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