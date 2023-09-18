Школьники Бурятии собирались на республиканском турслёте

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Лучшие из ребят станут участниками всероссийского слёта юного туриста в 2024 году



С 12 по 15 сентября в Бурятии был проведён 65-й туристский детский слёт, посвящённый Году педагога и наставника. Республиканский слёт «Заиграевский меридиан» прошёл в детском оздоровительном лагере.



Участие приняли 161 участник из районов республики и Улан-Удэ. Заявки подали 23 команды Иволгинского, Заиграевского, Кижингинского, Джидинского, Тункинского, Курумканского, Кабанского, Прибайкальского, Кяхтинского, Хоринского, Бичурского районов и столицы Бурятии. Команды участвовали в двух возрастных категориях: 11-13 лет и 14-16 лет



В течение четырёх дней команды приняли участие в туристско-экскурсионной образовательной программе, соревнованиям по спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма, туристском маршруте, множестве различных конкурсов. Победителями в младшей возрастной группе стали команда «Кижинга» Кижингинского района. Команда «Монолит» Иволгинского района заняла второе общекомандное место, команда «Таглей» Джидинского района — третье место. В старшей возрастной группе два первых места – команда «Туристы» Заиграевского района, команда «Юные спасатели» Городского центра туризма. На третьем – команда «Джида» из Джидинского района. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

